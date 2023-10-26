"Технически это возможно, но есть нюанс": военный эксперт об идее Рогозина ударить по Украине космической ракетой

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что технически возможно засунуть авиабомбу ФАБ-9000 в космический ракетоноситель "Союз", но до места назначения ракета не долетит.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“Технологически запихнуть и запустить авиабомбу ФАБ-9000, которую россияне обсуждали, в космический ракетоноситель “Союз”, стартовой весом от 306 тонн и высотой 51 метр, можно. Но все закончится тем, что авиабомба ФАБ-9000 просто развалится при входе в атмосферу на скорости около 6 км/с и вряд ли долетит», — пояснил Катков.

По словам военного эксперта, также россияне не учитывают вопрос точности наведения ракеты.

“Если будет использован обычный ФАБ-9000, то приблизительная точность падения его обломков будет плюс-минус “лапоть”, а это десятки километров. Потому что точность снабжается специальными боеприпасами. Когда мы говорим о ядерном боеприпасе, который обычно весит 150-350 кг, то он имеет точность падения, после долгого орбитального полета, где-то 150 метров”, — добавил Катков.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов иронически отреагировал на информацию о том, что Рогозин предлагал Путину "устроить" по Украине космической ракетой.

Ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел 21 декабря 2022 года, когда праздновал день рождения в ресторане "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке, после чего был госпитализирован с ранением.

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