Техника и люди в России еще есть: военный эксперт рассказал о том, как можно закончить войну

Техника и люди в России еще есть: военный эксперт рассказал о том, как можно закончить войну

Решающую роль в противодействии агрессии Кремля сыграют санкции Запада, а также активная работа средств массовой информации в Украине.

Запад должен ужесточать санкции против России, чтобы не допустить нового этапа войны против Украины. Потому что техника и люди у РФ еще есть.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал военный эксперт Игорь Козий.

Эксперт отметил, что война против Украины может быть продолжительной, а государство-агрессор может продолжать обстреливать Украину, как это было в Чернигове или в Мариуполе. Также Игорь Козий отметил, что оккупанты могут снова оцепить Киев.

"Техника у них есть, хоть и в плохом состоянии. На десять танков в нормальном состоянии один. Но в таком виде война может длиться долго. Собрали войска – бросили, сотворили что-то – снова бросили", — пояснил военный.

Решающую роль в противодействии агрессии Кремля сыграют санкции Запада, а также активная работа средств массовой информации в Украине.

Благодаря санкционному давлению у страны-агрессора не должно быть возможности покупать запчасти к военной технике у третьих стран.

"Но главное – это человеческий фактор. Если СМИ будут продуктивно работать на РФ, показывая, что она делает в Украине, то думаю, того, что называется второй фазой, может и не быть", – пояснил Игорь Козий.

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