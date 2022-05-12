Техника и вооружение 50-60 лет производства: РФ не может полноценно восстановить боеспособность подразделений

Техника и вооружение 50-60 лет производства: РФ не может полноценно восстановить боеспособность подразделений

Государство-оккупант Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений.

Причина этого – санкции, которые на РФ наложили разные страны мира. Именно поэтому есть ощутимый упадок российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

С начала войны, 24 февраля, россияне лишились части своего военно-технического потенциала. Поэтому вынуждены поставлять в подразделения, понесшие потери, технику и вооружение 1950-60 годов производства.

"Однако такая ситуация не смущает руководство кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего" мира", — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что в подавляющем большинстве складов долгосрочного хранения технику не могут доставить в подразделения. Военных принуждают ее принимать, а также докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

В течение апреля с баз хранения РФ снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

В разведке сообщают, что восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего", — отмечают в ГУР.

Напомним, что СБУ продолжает производить перехват разговоров российских оккупантов на территории Украины. Большинство разговоров свидетельствуют о том, что россияне находятся в депрессивном настроении из-за потерь после встреч с ВСУ.

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