Техника не разгружается: эксперт рассказал, зачем Лукашенко гоняет российские эшелоны по Беларуси

Лукашенко разрешил перемещение эшелонов с техникой РФ по своей территории в угоду Путину. Так оккупанты, в частности, пытаются отследить украинскую разведку.

Эшелоны с военной техникой вооруженных сил РФ, которые перемещаются по территории Беларуси, даже не разгружаются. Их перемещение, в частности, происходит для отслеживания украинской разведки.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Института будущего Иван Ступак.

"То есть поездили, они проветрились и постояли там ночь на станции, потом снова вернулись. То есть такое ощущение, что ее просто гоняют для, я не скажу, что просто для устрашения. Одна из составляющих цели — это отслеживание нашей разведки. То есть они наблюдают за нами, как мы наблюдаем за их перемещением. Смотрят, как мы реагируем, где наша техническая разведка включается. То есть это я расцениваю как элемент такой разведывательной работы", — сказал он.

Ступак считает, что пока нет оснований утверждать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил вступить в войну против Украины, несмотря на все элементы давления со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Лукашенко показал себя на данный момент как "тефлоновый" диктатор. К нему ничего не пристает. И вот эти все совместные учения, пропуск техники туда-сюда — это в угоду пока Российской Федерации", — сказал Ступак.

Угроза со стороны Беларуси

25 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, а перемещение техники или войск по ту сторону не наблюдается. По его словам, те подразделения, которые были брошены в Белорусси на усиление границы, там так и остаются. Не меняется ни их количество, ни характер их действий.

Однако Демченко добавил, что внимание Украины больше приковано к действиям в глубине территории Беларуси, где проходят совместные учения подразделений двух стран. Он отметил, что обе страны пытаются демонстрировать, что они к чему-то готовятся. "Наша главная задача — быть готовыми. Мы понимаем все угрозы. На данный момент ударной группировки, которая была бы готова совершить вторжение, нет", — добавил Демченко.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что на территории Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину.

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