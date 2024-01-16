Технику берегут, а людей нет: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" россиян

В районе Кременной в Луганской области наблюдаются постоянные штурмы россиян. Участие в таких "мясных штурмах" кадровые военные РФ не принимают.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

"Технику они берегут, но личный состав — нет. Людей у них хватает, чтобы пытаться истощить Силы обороны. Хотелось бы больше артиллерийских снарядов, дальнобойной артиллерии. В РФ стало больше дронов", — отмечает военный.

По его словам, захватчики пытаются продвигаться пехотой и техникой. Впрочем, оккупанты не имеют успеха. Между тем, ВСУ уничтожают скопление техники врага дронами, минометами и артиллерией.

"Буквально вчера-позавчера атаковали большим количеством пехоты и техники, но понесли серьезные потери. Контингент там разный, есть профессионалы, есть уголовники, есть должники, которые идут воевать, чтобы закрыть кредит, есть те, для кого армия — это единственный способ заработать. Еще одна категория — дальневосточные народности, которые также едут за деньгами", — рассказал Ящишин.

Напомним, разведка Британии назвала главную цель армии РФ на фронт и – это окружение Авдеевки в Донецкой области. В последнюю неделю ни российская оккупационная армия, ни украинские Силы обороны не достигли значительных успехов.

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