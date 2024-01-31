"Технологии это не заменят": командир "Азова" назвал лучшее оружие в войне против РФ

Мнение о том, что искусственный интеллект заменит солдата на поле боя, оказалось ложным.

Лучшее оружие Украины в войне с Россией — это, прежде всего, хорошо мотивированная и подготовленная пехота, вооруженная новейшей надежной техникой.

Об этом заявил командир 12 бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко с позывным "Редис" в видеовыступлении на военной конференции EstMil.tech 2024, состоявшейся 25 января в Таллине (Эстония), объясняя основные аспекты современной полномасштабной войны.

"Искусственный интеллект не заменит солдата"

"Как офицер, воюющий на фронте против РФ с 2014 года, хочу подчеркнуть, что за почти 10 лет войны произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, которые значительно повысили уровень ситуационной осведомленности командира и сделали войска более эффективными", — сказал Прокопенко.

Казалось бы, с каждым годом роль солдата в поле боя становится все менее значимой. Однако на практике, по словам командира "Азова", мнение о том, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем, оказалось ошибочным, поскольку решать проблемы на передовой нужно здесь и сейчас. Поэтому мы не должны забывать о ключевой роли пехоты, заметил Прокопенко.

Роль пехоты остается ключевой

“Когда мы имеем дело с достаточно сильным противником, концепция сети центроцентрической войны без хорошо подготовленной и дисциплинированной пехоты ошибочна. Ведь с началом полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, удерживаемый пехотой. И в случае ее плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы», – объяснил командир «Азова».

“Столкнувшись с реальностью, мы плавно вернулись от концепции войны 4-го поколения к модели войны 3-го поколения; от тактики малых групп с асимметричными методами противодействия – до полномасштабной войны с танковыми прорывами и воздушными бомбардировками”, – добавил он.

"Большинство новейших технологий не работают"

Как отметил Прокопенко, если противник имеет хорошо развитую систему ПВО и мощную РЭБ, большинство новейших технологий не работают, эффективность любой системы должна быть проверена в реальных боевых условиях с состоятельным противником.

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“Многие вещи работают в условиях, когда противник бегает в тапочках и ездит на верблюдах, но не работают против регулярных войск в великой сухопутной войне с преимуществом противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий. Поэтому мы сделали для себя заключение, которое стало основой нашей нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов". Лучшее оружие – это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник – новейшая надежная техника”, – подчеркнул военный.

Он отметил, что именно применение такой практики во время обороны Мариуполя вместе с успешной децентрализацией управления между пехотными подразделениями не снизило возможности бригады даже во время полной потери связи, что случалось неоднократно. Благодаря высокому уровню подготовки и пониманию общего плана пехотные командиры успешно руководили подразделениями.

"Я считаю, что будущее за единой системой, содержащей всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценного ресурса — пехоты", — подчеркнул командир бригады "Азов".

“Сегодня Украина – это щит Европы. Россия не остановится. Пока мы стоим и сопротивляемся — вы можете спать спокойно», — резюмировал он.

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