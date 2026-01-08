Технологии на копытах: россияне возят Starlink на лошадях

© depositphotos.com

Российская армия продолжает удивлять «находчивостью» в вопросах логистики на передовой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Эксперт обнародовал фотоматериалы, на которых зафиксировано, как российские военные используют лошадь для транспортировки активного оборудования. Терминал Starlink был закреплен на снаряжении животного, которое двигалось вблизи линии боевого столкновения.

«Инновации» оккупантов

Увиденное изрядно удивило специалиста, который сравнил ситуацию с постапокалиптическим кинематографом.

«О технологиях. Противник установил «Старлинк», на коня. Безумный Макс здесь отдыхает», — прокомментировал ситуацию Сергей Бескрестнов.

Напомним, ранее военные эксперты обращали внимание, что Россия все активнее переходит к массовому использованию ударных беспилотников из-за серьезных проблем со стратегической авиацией. Значительная часть самолетов, которые используются для ракетных ударов по Украине, уже почти исчерпала свой технический ресурс, что ограничивает возможности врага применять бомбардировщики.

Чтобы компенсировать эти потери, РФ делает ставку на относительно дешевые дроны, модернизируя их возможности и пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.