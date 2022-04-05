Тела до сих пор во дворах и домах: Зеленский рассказал о поездке в Бучу, Ирпень и Стоянку

Тела до сих пор во дворах и домах: Зеленский рассказал о поездке в Бучу, Ирпень и Стоянку

По словам президента, особенно трудно было смотреть на расстрелянные автомобили, на которых есть надпись "дети".

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей поездке освобожденными городами Киевщины.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 5 апреля.

"Стоянка, Ирпень, Буча: сейчас эта местность выглядит уже не так, как вчера. Тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц. Но во дворах, домах убитые еще остаются. Города просто разбиты, на дорогах – сожжена военная техника, разбиты и расстрелянные машины", – сказал президент.

По словам Зеленского, особенно трудно было смотреть на расстрелянные автомобили, на которых есть надпись "дети".

Президент сообщил, что началось расследование преступлений оккупантов. Пока только в одной Буче известно о более трехсот убитых и замученных людей.

"Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город. Одна из многих украинских громад, которую удалось захватить российским военным", — отметил глава государства.