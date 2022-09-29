"Тела идентифицировать тяжело": Филатов сообщил подробности ракетного удара по Днепру и назвал место прилета

В результате ракетного удара погибли минимум три человека, среди них — ребенок. Еще пятеро – ранены.
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что российские ракеты в ночь на 29 сентября попали в рынок — "барахолку" у автовокзала.
Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам Филатова, на месте происшествия работают спасатели, полиция, коммунальщики и журналисты.
Он отметил, что в результате попадания российских ракет некоторые тела погибших были дефрагментированы, их тяжело идентифицировать.
"В прошлый раз они развалили Троицкий рынок, а этот раз - "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня - в посёлок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей", — добавил мэр Днепра.
Напомним, российская армия в ночь на 29 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
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