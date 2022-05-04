Тела оккупантов везут "Камазами", техника уничтожена: СБУ перехватила разговор захватчика с женой

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с его супругой.
Во время беседы захватчик и его жена жалуются на большие потери России из-за войны в Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Российский оккупант рассказывает, что многие их танки оказались подбитыми и теперь их вывозят, как металлолом. Его жена добавляет, что две недели назад в Россию привезли десять "Камазов" с телами оккупантов, погибших в Мариуполе. Также она добавляет, что погиб ее знакомый десантник.
"Поэтому украинские воины пробивают не только броню российской бронетехники, но и информационный вакуум, постоянно пытающийся создать кремль. Очистить нашу землю от вражеских захватчиков – наш долг", — подчеркнули в СБУ.
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность объявления общей мобилизации в РФ.
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