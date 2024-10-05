Тела погибших не могли забрать из-за обстрела: оккупанты ударили по Запорожской области

Сегодня, 5 октября, оккупанты обстреляли село Малая Токмачка Запорожской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артиллерийского обстрела села", — написал он.

Всего за минувшие сутки российские войска по 12 населенным пунктам Запорожской области нанесли 400 ударов по артиллерии, реактивным системам залпового огня, авиации и выпустили 245 беспилотных летательных аппаратов разной модификации.

Напомним, ночью россияне нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и временно оккупированного Крыма и 13 беспилотниками (ударными БпЛА).

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