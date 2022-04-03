Тела расстрелянных людей со связанными руками: на Банковой показали, какой ад устроили оккупанты в Киевской области

Подоляк призывает ввести эмбарго на энергоресурсы и закрыть порты.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал последствия зверств российских захватчиков на территориях Киевской области, которые были во временной оккупации армейцев РФ. В частности, оккупанты связывали руки людям и расстреливали их.
Об этом он написал в Telegram.
"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в ЕС. Это намеренно сделала РФ. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!", — призвал он.
Напомним, Киевская область освобождена от российских оккупантов. В Гостомеле за месяц оккупации смогли выжить до 70 человек. Какие ужасы происходили в поселке, читайте здесь.
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