Тела расстрелянных людей со связанными руками: на Банковой показали, какой ад устроили оккупанты в Киевской области

Тела расстрелянных людей со связанными руками: на Банковой показали, какой ад устроили оккупанты в Киевской области

Подоляк призывает ввести эмбарго на энергоресурсы и закрыть порты.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал последствия зверств российских захватчиков на территориях Киевской области, которые были во временной оккупации армейцев РФ. В частности, оккупанты связывали руки людям и расстреливали их.

Об этом он написал в Telegram.

"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в ЕС. Это намеренно сделала РФ. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!", — призвал он.

Напомним, Киевская область освобождена от российских оккупантов. В Гостомеле за месяц оккупации смогли выжить до 70 человек. Какие ужасы происходили в поселке, читайте здесь.

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