Тела российских солдат сжигают в передвижных крематориях — Telegraph

Российская сторона пытается скрыть потери.

Российских солдат сжигают в передвижных крематориях и хоронят в безымянных могилах, чтобы скрыть количество потерь РФ в войне против Украины.

Об этом пишет издание Telegraph.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны, кириллическим текстом, наложенным на видео, говорится, что оборудование, созданное специально для уничтожения опасных биологических отходов, изготовлено петербургской компанией Tourmaline. На сайте компании указано, что это "Российская мусоросжигательная компания".

Попытки The Telegraph связаться с компанией остались без ответа.

"Если бы я был солдатом и знал, что мои генералы так мало верят в меня, что ходят за мной полем боя с мобильным крематорием, или я был бы матерью или отцом сына, потенциально отправленным в зону боевых действий, а мое правительство решило бы, что способ скрыть потерю – это мобильный крематорий, я был бы глубоко озабочен", — говорится в сообщении.

"Это очень ужасный побочный эффект того, как россияне относятся к своим силам, и к тем, кто служил, и, будучи солдатом, осознавать – вас испарят, если вы погибнете в бою. Это, вероятно, все то, что следует знать о российском режиме”, — подчеркивает автор.

Местные и международные СМИ, правозащитные группы и местные активисты сообщали, что российские солдаты хоронятся в безымянных могилах, пытаясь скрыть тот факт, что они воюют на территории Украины. Группы протеста, многие из которых сформированы матерями пропавших без вести и погибших солдат, возникли по всей России, в частности в Москве.

Одна группа, Комитет солдатских матерей, обвинила Владимира Путина в нарушении международного права и заявила, что российские военные командиры заставляли солдат нелегально воевать в Украине, "пока матери анонимно получают гробы со своими сыновьями", сообщает Washington Post.