Тела убитых оккупантов, которых бросили свои, приходится хранить в вагонах-рефрижераторах Киевской области

Несмотря на распиариный лозунг "Своих не бросаем", Россия бросает тысячи своих погибших.

Тела россиян, пришедших убивать украинцев, власти страны уже много раз предлагали забрать, но они оказались не нужны, говорится в ТСН.

Сотни мешков с телами убитых русских военных. Их свозят сюда, в специальные вагоны – рефрижераторы со всей Киевщины. А некоторые везут даже из под Харькова и Чернигова. На каждом из мешков указаны – местность, откуда привезли труп и дата. Большинство из них здесь уже несколько месяцев. Почти ежедневно поезд смерти принимает новые и новые пакеты. Их складывают так, чтобы места хватило следующим.

У большинства из них уже нет ни имен, ни лиц – обгоревшие, разорванные, объеденные дикими животными. Они много недель лежали где-то под открытым небом, потому что их не смогли, или не захотели забрать их товарищи – русские. Некоторые мешки совсем маленькие, потому что у них только куски тел, которые уже невозможно узнать без ДНК-экспертизы.

Только на некоторых мешках есть фамилия, это те, в которых уцелели документы, или нашивки с именем. В таких случаях украинские власти извещают родственников в России. Вот здесь можно прочитать фамилию – Бельтиков.

"Определенные государственные структуры и правоохранительные органы и определенные государственные учреждения находят родственников. Такая работа ведется и есть уже определенное количество желающих, готовых забрать тела своих родственников. Однако из-за отсутствия желания РФ на межгосударственном уровне нет механизма, как это можно решить", – говорят военные.

Россия многочисленные призывы Украины забрать своих мертвых просто игнорирует, ведь тогда погибшие могут считаться пропавшими без вести. Следовательно, российское правительство неплохо экономит на компенсациях. Вполне возможно, что эти сотни мертвых россиян так и не попадут в свою неблагодарную родину.

«Если РФ будет заинтересована в том, чтобы эти тела отсюда унести, Украина их, конечно, отдаст. Если такой заинтересованности не будет, они будут столько времени, сколько определит правительство. А после того за средства государственного бюджета будут захоронены. Те, кого удалось идентифицировать, будут захоронены под своими именами. Похоронен там сержант Иванов – военнослужащий страны-агрессора. Те, кто не идентифицирован, будут похоронены как неизвестные военнослужащие страны-агрессора», — объясняют военные.

Украина соблюдает международные нормы относительно погибших врагов. Шокирует, как к своим погибшим относятся сами оккупанты. Из одного из разговоров, перехваченных СБУ, стало известно: под Донецком огромный могильник, где тела погибших лежат под открытым небом, как на свалке. Российский военный рассказывает о женщине, которая несколько дней искала там своего родственника.

«Сестра уехала в Донецк, там, грубо говоря, свалка. Лежат друг на друге. Платила деньги. Нормально заплатила. И вот перекладывала (мертвые тела – ред), пока она не нашла», – звучит в разговоре.

"Своих не бросаем": Россия оставляет тысячи тел своих военных в Украине

Охранники могильника озолочиваются, за взятки помогая родным искать своих по несколько дней, переворачивая лежащие там друг на друге тела.

«Там свалка высотой в человеческий рост. Говорит, тысячи, тысячи. Бросают, потому что им проще сделать, что пропал без вести. Это не морг, это свалка. Огромное поле не поле, полигон не полигон. Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И говорит: тысячами привозят, тысячами», – добавляет россиянин.

В это время в России продолжают лгать, что погибших военных в Украине лишь чуть больше тысячи. Свою ложь о военных потерях в Москве даже защитили государственной тайной. Так что большинству из тех, кто верил в "своих не бросаем", придется навеки остаться в украинской земле.

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