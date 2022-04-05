Тела убитых появились на улицах Бучи, когда туда зашли оккупанты – спутниковые снимки

Тела убитых появились на улицах Бучи, когда туда зашли оккупанты – спутниковые снимки

Команда визуальных расследований The Times провела анализ спутниковых снимков "до" и "после".

Анализ спутниковых снимков опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как оккупанты покинули город.

Об этом пишет The New York Times.

На одном видео, снятом депутатом местного совета 1 апреля, видно, как по улице Яблонской в Буче разбросаны тела. Спутниковые снимки, предоставленные The Times компанией Maxar Technologies, показывают, что, по меньшей мере, 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.

Также читайте ООН: важно приложить усилия для проведения эффективного расследования произошедшего в Буче

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда, вероятно, были убиты мирные жители, команда визуальных расследований The Times провела анализ спутниковых снимков "до" и "после". На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру с человеческим телом, появившимся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты оставались в таком положении более трех недель. Они находились в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские военные вернули Бучу.

Некоторые тела лежали рядом с чем-то вроде ударной воронки, другие – у брошенных расстрелянных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки завязаны за спиной белой тканью. Тела были разбросаны на расстоянии около 1 км по улице Яблонской.

Кроме того, Associated Press опубликовало изображение по меньшей мере шести мертвых мужчин, лежащих вместе в задней части офисного здания, некоторые со связанными за спиной руками. Здание расположено на расстоянии более 1 км к западу от других жертв, найденных вдоль улицы Яблонской.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Читайте также: