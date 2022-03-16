Тела убитых российских оккупантов сжигают на Донецком металлургическом комбинате — Минобороны Украины

Это делается, чтобы скрыть количество погибших.

Тела убитых российских оккупантов сжигают на Донецком металлургическом комбинате.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным Минобороны, тела российских военных сжигают, чтобы скрыть количество погибших.

"Оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно", – сообщает разведка Минобороны.

Отметим, ранее стало известно, что оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных так называемых "ЛНР, ДНР". Родственникам объясняют, что никакие выплаты за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены даже при наличии российского паспорта. В то же время родственникам россиян за погибшего официально объявили о выплате 12 млн. рублей.

Кроме того, по информации украинской разведки, во временно оккупированном Луганске в магазине "Копейка" открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий. Выдачей тел занимается так называемая "полиция" оккупантов. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, указывающих на место гибели и обстоятельства смерти — нет.

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