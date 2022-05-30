Тела укладывают в несколько слоев: за месяц оккупанты похоронили в братских могилах 16 тысяч мариупольцев

Тела укладывают в несколько слоев: за месяц оккупанты похоронили в братских могилах 16 тысяч мариупольцев

С середины апреля российские оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.

На Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Как сообщает Мариупольский городской совет, оценка убитых российской армией гражданских может существенно увеличиться.

Отмечается, что еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта. Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Стоит отметить, что разрушенный на 95% Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта. В городе уже почти три месяца нет никаких коммуникаций.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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