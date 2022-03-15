Тела уже пухнут на солнце, их едят собаки: журналистка показала, как РФ бросила своих армейцев в Украине (фото)

Тела уже пухнут на солнце, их едят собаки: журналистка показала, как РФ бросила своих армейцев в Украине (фото)

Тела ликвидированных в Украине российских солдат лежат на полях.

Россия не забирает тела своих погибших солдат из Украины, где они, брошенные своей страной, лежат прямо на полях. Их уже начали есть бродячие собаки.

Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Кириенко в своем Facebook.

"Доказательство, что ваши солдаты здесь на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять у наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", – предупредила журналистка.

Она подчеркнула, что РФ не удастся победить Украину даже количеством.

"Потому что обороняем нашу страну и нам есть за что бороться. Мы не будем прятать ваших убитых. Они не годятся для удобрения нашего богатого чернозема. Потому что нам противно будет есть урожай после такого, так мы вас ненавидим. И никогда вам не простим войны. Никогда!" – заверила Кириенко.

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Юлия Кириенко

Юлия Кириенко

Как сообщалось, по состоянию на 15 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов превысили 13,5 тысяч человек.

ТСН.ua

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