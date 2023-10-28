"Тела валяются по полгода, кости остаются, гробы забиты": оккупант пожаловался на огромные потери

Россиянин признался жене, что едет во временно оккупированный Луганск учиться на штурмовика, но вероятность его возвращения – всего 20%.

Российский захватчик рассказал жене по телефону, что украинские защитники постоянно обстреливают их позиции. Из-за этого оккупанты несут огромные потери, а их тела не забирают по несколько месяцев с поля боя.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин признался жене, что поедет во временно оккупированный Луганск, чтобы учиться на штурмовика. Но, по его словам, вероятность его возвращения после этого составляет всего 20%.

В ответ его жена рассказала, что по телевидению в РФ говорят об "успехах" россиян на войне, а также о том, что они якобы "все повсюду завоевали". На что оккупант заявил, что это все ложь. Он добавил, что хочет стать штурмовиком из-за того, что такой род войск чаще уходит в отпуска. В то же время признался, что большинство возвращаются из штурмов мертвыми или ранеными.

"Все, что по телевизору показывают, все пиз**ж. Здесь тела, на**й, по полгода не убирают, кости остаются, они их в мешок сбрасывают, гробы все забиты", — рассказал оккупант.

Напомним, в одном из перехваченных разговоров россиянин жаловался, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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