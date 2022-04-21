"Тела взрослых нашли возле дома, а внуков — в поле": оккупанты убили всю семью жителя одного из сел Житомирщины

"Тела взрослых нашли возле дома, а внуков — в поле": оккупанты убили всю семью жителя одного из сел Житомирщины

Житель Житомирской области Владимир Ободзинский в мгновение потерял всю семью.

Пятеро его родных людей погибли от удара двух авиабомб, сброшенных российскими военными на их дом.

Об этом "Суспільне" рассказал староста Малиновского старостинского округа Владимир Савченко.

Владимир Ободзинский – житель села Юровка Малинского общества. С начала вторжения России на территорию Украины он работал в Киеве. Дома осталась жена с двумя детьми – сыном-подростком и взрослой дочерью, у которой год назад родились сын и дочь.

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Восьмого марта российская авиация во двор усадьбы сбросила две авиабомбы. Пятеро человек погибли в одно мгновение.

Староста вспоминает рассказ Владимира Ободзинского: "Уже отдыхали внуки Владимира Ободзинского, – говорит Владимир Савченко. – Попили молочка и легли спать. Ну, и прилетело туда две авиационные бомбы и развернуло. Закончилась их жизнь в одну секунду".

Это произошло в половине девятого вечера восьмого марта. Российский самолет сбросил две авиационные бомбы ФАБ – 500. Взрывной волной разрушило здание, хлев, забор. Все пятеро – погибли.

"Тела взрослых нашли возле дома, а двоих внуков – в поле, чуть дальше до железнодорожного пути", – добавил Владимир Савченко.

Напомним, в Херсоне убит пророссийский активист Валерий Кулешов.

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