Тела замученных, растяжки в школах и минные ловушки: на Херсонщине криминалисты Киевщины осматривают штабы оккупантов (фото)

Больше всего полицейских поражает бесчинство, устроенное захватчиками в учебных заведениях.

На деоккупированной Херсонской области криминалисты Киевской области осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков.

Полицейские выявляюют тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По словам Небытова, правоохранители также находят растяжки в школах, минные ловушки и обнаруживают разбитую вражескую технику.

"Откровенно поражает беспредел, устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы", — отметил главный полицейский Киевщины.

Напомним, в Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинский осмотр пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами. Прием врачи проводят в помещении железнодорожного вокзала Херсона.

Рашисты не собираются покидать оккупированную Херсонщину - Пентагон

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