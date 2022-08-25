Телефонный разговор Зеленского и Байдена: в Офисе президента раскрыли детали переговоров

В четверг, 25 августа, украинский президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с американским коллегой Джо Байденом.

Глава государства выразил благодарность лидеру США и американскому народу за мощную помощь, оказываемую США в противодействии российской агрессии.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Оборонная и финансовая помощь

Владимир Зеленский особо отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине и беспрецедентного пакета помощи на $6 млрд. Из них $3 млрд – оборонной помощи и направления $3 млрд финансовой помощи через Всемирный банк.

Отмечается, во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины. Кроме того, глава государства рассказал Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. Он предложил усилить двустороннюю координацию по решению неотложных вопросов по восстановлению разрушенной критической инфраструктуры.

Had a great conversation with @POTUS. Укрепляться безнадежно США поддержка для российских людей – безопасности и финансов. We discussed Ukraine's further steps на нашій cestі до битви над агресором і importance holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Ситуация на Запорожской АЭС

Зеленский подробно проинформировал Президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь за собой. "Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями", — говорится в заявлении Офиса президента.

Санкционное давление на РФ

Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили ужесточение санкционного давления на государство-агрессора.

Глава Украинского государства отметил важность прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения агрессором любых фейковых референдумов на украинской земле.

В свою очередь Джо Байден вспомнил визит первой леди Елены Зеленской в Вашингтон и отметил его важность.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу в противостоянии с Россией.

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