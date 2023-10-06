Телефоны не умолкают, а из карманов погибших раздается "Червона калина": жуткие кадры из Грозы на Харьковщине

Сеть поразили видео с места удара по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, где погибшим в последней надежде пытаются дозвониться родные.

В четверг, 5 октября, российские оккупанты ударили по селе Гроза Купянского района. Там телефоны погибших не умолкают, а из карманов раздается "Ой у лузі червона калина".

Соответствующие видео показала журналистка Анна Черненко и нардеп Роман Грищук.

Анна Черненко говорит, что грузовики один за другим вывозят тела, пока родные отчаянно пытаются дозвониться погибшим.

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"Это ужас сплошной, до трясущихся рук и отсутствующих слез. Когда двор полон тел. Они сразу на нескольких площадках. За ними едут один за другим грузовики. Их грузят, а их будто и не становится меньше. Родные ждут опознать своих. Они знают здесь каждого убитого. Пахнет кровью, и где-то звонит телефон. Это из мешка. Ответить или сбросить никак, экран разбился", — говорит журналистка.

На других видео (внизу страницы) видны телефоны, которые, вероятнее всего, спасатели достали из-под завалов. Все они разбиты, но не умолкают. Родные звонят в последней надежде услышать знакомый голос.

"Если можно было бы снять кратчайший ужастик, то вот он. Видео телефонов погибших в Грозе, на которые непрерывно звонят родственники в надежде. Ужас от горя. Россия должна исчезнуть", — эмоционально комментирует видео нардеп Роман Грищук.

Родные с надеждой пытаются дозвониться: Сеть поразили жуткие кадры из Грозы на Харьковщине

Удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Российские оккупанты 5 октября нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки.

Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.

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