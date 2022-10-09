Тело "азовца" вернули домой после 6 месяцев поиска: был похоронен как неопознанный

Еще одного героя-защитника Азовстали удалось узнать и вернуть его тело домой, говорится в ТСН.

Он вернулся домой через 8 месяцев, на щите. Володе было 26, он окончил колледж и университет в Николаеве. Служил в полку "Азов" и до последнего защищал окруженный Мариуполь. "Говорил, что они победят и что у него все хорошо. Он был положительным мальчиком, он верил в лучшее, что добро побеждает над злом. Писал, что подбили танки, сожгли колонну, взяли пленных, а затем связь исчезла", — рассказывает сестра бойца Елена.

Связь семьи с Владимиром потерялась в конце марта, с тех пор ни одного звонка или сообщения. Никто из семьи не знал жив их сын и брат. Искали Владимира по всем госпиталям и лагерям для пленных на той стороне, а нашли на Днепропетровском кладбище, как неопознанного. "В августе месяце отец сдавал ДНК вторично, что он там похоронен и собрат тоже похоронен", — в слезах рассказывает мама Володи.

Также читайте Подрыв Крымского моста: мир поздравляет украинцев

Свой последний бой Владимир Крыжановский на позывной «Эстет» принял еще с двумя собратьями у мариупольского аэродрома. В трех "азовцах" держали круговую оборону, в троем и погибли. За несколько дней до этого он еще дозвонился сестре. "Говорил, что постоянно не на одном месте, был сильно контужен. Не звонил две недели, не могли найти место, потом позвонил. Большинство не хотел рассказывать уже ничего", — вспоминает она.

Односельчане верят, что в их селе появится улица, названная в честь воина-односельца.

Читайте также:

Украинская ПВО крушит российские "Орланы", как орехи

Беларусь обвинила Украину в "подготовке удара": МИД допускает, что это часть провокации РФ

В Северной Ирландии тысячи каменных колонн возникли в считанные дни: ученые объяснили загадочный феномен