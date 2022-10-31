Тело дочери было под завалами, ее мать умерла в больнице: на освобожденной Херсонщине оккупанты убили двух женщин

В освобожденной части Бериславского района Херсонской области в воскресенье, 30 октября, российские оккупаты обстреляли частный дом. На месте трагедии погибла мать и ее дочь.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российские оккупанты ночью, 30 октября, обстреляли освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под его завалами обнаружили тело женщины. Мать погибшей госпитализировали, однако она скончалась в больнице.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Контрнаступление на Херсон

Украинские защитники продолжают освобождать от российских террористов Херсонскую область. Силы обороны взяли под огневой контроль все мосты на правом берегу Днепра на Херсонщине и периодически уничтожают захватчиков, которые пытаются переправиться вместе с военной техникой.

В воскресенье, 30 октября, в районе Антоновского моста раздались взрывы.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщал, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября. Оккупанты же принудительно заставляют украинцев покидать свои дома на оккупированной части Херсонщины. Также "вторая в мире армия" мародеров ворует имущество украинских граждан и вывозит его в Россию.

Читайте также: