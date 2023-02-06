"Тело прижало, не мог выплюнуть щебень": 21-летний Дмитрий рассказал, что пережил под завалами в Краматорске

Студент Харьковского университета радиоэлектроники 21-летний Дмитрий попал под российский ракетный удар по Краматорску 1 февраля. Парень приехал в гости к родителям, тогда в доме раздался взрыв. Раненого вытащили из-под завалов спасатели.

С разбитой головой, поломанным носом и рукой Дмитрия доставили в областную больницу имени Мечникова в Днепре, рассказал главный врач Сергей Рыженко.

"В больнице вспомнил, что видел бело-желтую вспышку. Давление по всему телу, тошнота, ощущение, что присыпало углем, тяжелую беспросветную тьму. Левая часть тела прижата плитой. Сквозь зубы пытался позвать на помощь. Услышав звуки, как мог, замычал", — пересказал Рыженко слова раненого парня.

Дмитрий уже готовится к выписке из больницы / Фото: Сергей Рыженко

Он отметил, что в момент взрыва Дмитрий был дома сам – родители вышли в гости. Все операции уже позади, парень готовится к выписке из больницы.

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"Ожидает маму, которая решила для себя, что родила его во второй раз", — добавил врач.

Напомним, 1 февраля российская армия нанесла ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Краматорске (Донецкая область). В результате взрыва был полностью разрушен один подъезд. Погибли минимум три человека. ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Фото: Павел Кириленко

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