"Тело сгорело за неделю": история Валерия Зеленского, который вернулся из плена и не выжил

Валерий Зеленский / © Суспільне

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Валерий Зеленский, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады из Северодонецка, пережил 39 месяцев российского плена, но его сердце остановилось менее чем через месяц после обмена. 57-летний защитник, возвращенный в Украину 25 мая 2025 года, скончался 16 июня. Дочь Валерия рассказала, что его организм не выдержал бесчеловечных пыток.

Об этом пишет «Суспильне. Донбасс».

Жизнь, посвященная защите

Валерий Зеленский мечтал о встрече с семьей, о которой три года думал, что она в оккупации, и успел увидеть глаза любимой жены. Это история бывшего полицейского, вставшего на защиту Украины, смелого командира, попавшего в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Он прошел через ежедневные пытки в российских тюрьмах.

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Валерий Зеленский с дочерью Валерией / © Суспільне

Дочь Валерия вспоминает его слова: «Детки, мы никогда в жизни не поедем в Россию». Он сам был переселенцем с детства, видел разницу между украинским и российским образованием, что сформировало его характер. Отец не стал «мальчиком для битья», а занимался спортом, что дало ему дисциплину и выносливость.

Валерий был сильной личностью, внешни и духовно. Его «ахиллесовой пяткой» была семья — единственное, что могло его сломать. В Северодонецке, куда приехал учиться на химика-технолога, он встретил свою жену. Их жизнь была наполнена романтикой, и это вдохновляло всю семью.

После работы на «Азоте» он осуществил детскую мечту, устроившись «опером» в милицию, а затем — в полицию, где проработал шесть лет. Он был человеком, «сеявшим зерна любви, добра, счастья» и оставлял положительный след в сердцах всех, кто его знал. Даже после трех банкротств в собственном бизнесе (из-за порядочности, как вспоминает дочь) и службы обычным солдатом Валерий рос по службе, став старшиной, и заслужил уважение всех.

Его харизматичное лицо даже стало лицом рекламной кампании 53-й бригады в Северодонецке, чем гордилась вся семья.

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Плен: 39 месяцев ада

В начале полномасштабного вторжения подразделение Валерия помогало ребятам в Мариуполе, но само не имело должного вооружения. Когда началось наступление, из 40 человек всего восемь добровольцев, среди которых был Валерий как сапер, пошли в штурм, чтобы заминировать мост. Им обещали встречу с Нацполицией, но на месте их ждали россияне. Чудом их взяли в плен, а не убили.

«Я парень взрослый, ты или убиваешь, или оформляешь», — сказал Валерий оккупантам, угрожающим ему автоматом. Его «оформили».

Семья не сразу узнала о плене Валерия, ведь сама находилась под обстрелами в подвале. Лишь впоследствии муж дочери сообщил трагическое известие. Выехав из оккупации только с двумя сумками, семья три года искала любую информацию.

Валерий Зеленский с женой / © Суспільне

Первое известие пришло от бывшего побратима, передавшего, что с Валерием «все хорошо». Впоследствии пришло письмо, которое, по словам дочери, было «пророссийским» по форме, но психологически свидетельствовало о его устойчивости и понимании ситуации. Он думал, что семья все еще в Северодонецке.

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В плену Валерий каждый день вспоминал дни рождения родных, молился трижды в день, омывался ледяной водой. Несмотря на включение в списки на обмен, его постоянно вычеркивали, обменивая других «Зеленских», возможно, из-за его фамилии. Парни, которые возвращались, свидетельствовали о ежедневных пытках, которой подвергался Валерий.

23 дня свободы и прощание

За день до обмена Валерию приснилась мама, которая сказала: «Родненький, не опоздай на автобус в 11:20». Они выехали в 11:28. Это, а также чтение им «Доктора Живаго» в плену, в то время, как его жена читала ту же книгу дома, дочь называет «уникальной связью».

Валерия освободили 25 мая 2025 года в рамках обмена «1000 на 1000». Семья не могла поверить своему счастью. Он позвонил дочери и был приятно поражен, что она разговаривает на украинском, выразив желание выучить язык.

Валерий Зеленский в Украине после освобождения из плена, май, 2025 год (Офис президента) / © Суспільне

«Я никого не сдал», — первое, что он сказал, отметив свою честь и преданность Украине.

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Он был очень рад узнать, что у него есть внук, о котором он мечтал всю жизнь, ведь уже имел двух внучек.

«Мне есть для чего жить», — говорил он врачам, которые спрашивали о суицидальных склонностях.

Однако организм не выдержал. По медицинскому заключению, Валерий пережил почти все виды пыток, что привело к полному истощению. Его тело «сгорело» буквально за неделю. По словам дочери, первый год плена был самым сложным, когда его пытали «ДНРовцы» и «вагнеровцы». Он выдержал благодаря своей дисциплине и «набитым» мышцам от киокушинкай, но вернулся без них.

Валерий Зеленский с кошкой Соней / © Суспільне

«Три человека умерли от пыток среди нас», — рассказывал он.

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Когда ему было очень плохо, он просил Бога дать увидеть глаза возлюбленной. Он это сделал: у него был один счастливый день на свободе с семьей, прежде чем обратился к врачам.

«Мы думали, там дело в поджелудочной, но на самом деле все органы уже распадались. Некроз был не только в поджелудочной. Это то, что ты не увидишь, это то, что анализы не покажут. Он держался просто на силе духа», — рассказала дочь.

Семья испытывает двойные эмоции: неисчерпаемая боль от потери любимого человека, которого пытали до смерти, и в то же время радость, что он больше не испытывает этих пыток.

Напомним, Россия атакует помещения ТЦК в разных регионах Украины, чтобы усложнить мобилизацию и вызвать панику среди населения.

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