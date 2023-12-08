Тело женщины искали неделю: найдены все члены семьи из Новогродовки, которую убила ракета

В общей сложности жертвами атаки стали четыре человека.
На месте ракетного удара по Новогродовке Донецкой области завершены поисковые работы. Идентифицированы все члены погибшей семьи.
Об этом сообщили в МВД Украины 8 декабря.
"Поисковые работы в Новогродовке завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, убитой российской ракетой", — указано в заявлении.
Один из найденных на месте атаки фрагментов тела принадлежит погибшей 33-летней женщине, которую искали неделю. Ее личность установили с помощью ДНК-анализа. Ранее полицейские идентифицировали мужа этой женщины и 8-летнюю дочь.
Общее число погибших в результате ракетной атаки достигает четырех человек: молодая семья и 62-летний мужчина.
Напомним, 4 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Новогродовке и попали по многоквартирному дому. Там погибла целая семья. Ранее спасатели достали из-под завалов тело 8-летней девочки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массированная ракетная атака по Донетчине! Целая семья под завалами!
Читайте главные новости дня:
- Ликвидация Ильи Кивы: где убили предателя Украины и "пророческое" сообщение – громкие подробности
- Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление