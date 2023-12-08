Тело женщины искали неделю: найдены все члены семьи из Новогродовки, которую убила ракета

В общей сложности жертвами атаки стали четыре человека.

На месте ракетного удара по Новогродовке Донецкой области завершены поисковые работы. Идентифицированы все члены погибшей семьи.

Об этом сообщили в МВД Украины 8 декабря.

"Поисковые работы в Новогродовке завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, убитой российской ракетой", — указано в заявлении.

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Один из найденных на месте атаки фрагментов тела принадлежит погибшей 33-летней женщине, которую искали неделю. Ее личность установили с помощью ДНК-анализа. Ранее полицейские идентифицировали мужа этой женщины и 8-летнюю дочь.

Общее число погибших в результате ракетной атаки достигает четырех человек: молодая семья и 62-летний мужчина.

Напомним, 4 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Новогродовке и попали по многоквартирному дому. Там погибла целая семья. Ранее спасатели достали из-под завалов тело 8-летней девочки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массированная ракетная атака по Донетчине! Целая семья под завалами!

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