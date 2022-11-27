Темп военных операций в Украине вырастет в ближайшие недели: прогноз аналитиков

В ближайшие недели общий темп военных операций в Украине может возрасти. Причиной тому будет подмерзание почвы и, соответственно, возможность продвижения.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Общий темп операций вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий. Так, из-за ливней грунтовые дороги размыло и они превратились в сплошное болото.

Такая ситуация наблюдается в важных прифронтовых районах на востоке и юге Украины, в частности, возле Сватового, Бахмута и Угледара.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура по всей Украине снизится, а соответственно земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово-Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле понадобится несколько дней минусовых температур, чтобы затвердеть.

Аналитики отмечают, что такие условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе.

Боевые действия зимой: прогнозы экспертов

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время. У ВСУ будет преимущество над врагом.

Британский военный эксперт полковник Глен Грант считает, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой. Путин будет пытаться выиграть время, надеясь к весне собрать большую военную мощь.

Как пишет издание The New York Times, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

ТСН.ua собрал мнения экспертов относительно ситуации на фронте, развития событий на юге и востоке Украины, а также угрозы повторного наступления войск РФ из Беларуси.

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