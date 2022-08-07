"Температура горения свыше 1000 градусов": военный эксперт рассказал, как уберечься от российского запрещенного оружия

В воспалительном боеприпасе ("фосфорном") основным веществом является белый фосфор, который может заниматься при соприкосновении с воздухом, а также воспламеняется после поджога. При попадании на одежду, кожу человека, на теле образуются ужасные ожоги.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как себя вести при разрыве фосфорного снаряда.

"Снаряд разрывается, обычно, в воздухе, и мы можем видеть, особенно ночью, светящиеся шарики/капли. Эти капли, падая на землю, горят. Когда они попадают на кожу человека, их невозможно встряхнуть. Они размазываются. Температура горения может достигать более 1000 градусов, что влечет за собой сумасшедшие ожоги", — добавил эксперт.

По его словам, кроме огненных капель фосфорные снаряды при взрыве выделяют едкий дым. От него может спасти противогаз с противодымным фильтром. Глаза тоже спасает противогаз.

"Респиратор не спасает. Может спасти также и плотная ткань — брезент. Но как только капли упали на ткань, надо мгновенно сбросить ее с себя. Это доли секунды, пока брезент не прогорел, и это горящее вещество не попало на человека. Еще лучше защитит кусок шифера, металлочерепицы", – отметил Жданов.

Напомним, ракеты, "Грады", фосфорные боеприпасы и ствольная артиллерия. Весь арсенал оружия враг применил по трем районам Днепропетровской области.

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