Темпы контрнаступления ВСУ будут падать, чем ближе они будут к Херсону: Жданов объяснил почему

Российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, однако уже в городе они попытаются дать украинским силам бой.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что темпы контрнаступления ВСУ в Херсонской области будут падать, чем ближе украинские войска будут приближаться к областному центру. Там ведь расположены несколько линий обороны российских войск.

Об этом Жданов сказал в интервью "УНИАНу".

"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления", – сказал эксперт.

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Он напомнил, что российские оккупанты летом строили вокруг Херсона три линии обороны. Первую линию ВСУ даже пытались прорвать, и в одном месте им удалось это сделать. Однако остаются еще две линии обороны захватчиков.

"Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а дальше там будут линии обороны", – прогнозирует Жданов.

Он также обратил внимание на то, что хоть российская армия и убегает, однако личный состав все равно стекается в Херсон. Так что увеличивается количество живой силы на километр фронта.

"Да, у них будет дефицит техники, вооружения, которое они побросали, но, тем не менее, линия фронта становится сплошной вокруг Херсона. То есть, уже промежутков для вклинения будет гораздо меньше. И это будет сделать сложнее", — пояснил военный эксперт.

Как оккупанты держатся в Херсоне, несмотря на проблемы с логистикой

Кроме того, Жданов объяснил, как, несмотря на проблемы с логистикой, российским силам удается так долго держаться в Херсоне и на правом берегу Днепра. Так, эксперт сравнил армию РФ с муравьями.

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"Мы разрушили мост – они на лодках везут по одному-два ящика боеприпасов. Где-то с черноморского побережья, с устья Днепра притащили баржи и перевозят. Там, где мы смогли поймать эту баржу, она все-таки движущаяся малоразмерная цель, там мы их потопили. А что-то же удалось..." – рассказал эксперт.

Он добавил, что захватчики также создают паромные переправы на базе понтонов, связывая несколько из них. Чтобы избежать обстрелов со стороны ВСУ, вражеские силы размещают на этих понтонах гражданские авто и людей. Что касается транспортировки горючего, то российские инженерные подразделения прокладывают временные трубы по дну Днепра.

"Только благодаря тому, что объемы перемещения материальных средств намного ниже, чем потребляет самая группировка, плюс планомерная работа нашей артиллерии и авиации по уничтожению запасов... только вот такими темпами, видите ли, больше месяца мы работали над этой группировкой, чтобы снизить ее боеспособность, и чтобы нам удалось прорвать фронт. И поэтому они еще стреляют, и обороняются", – отметил Жданов.

Он также подтвердил тезис журналиста о том, что российские силы истощены, но еще не обескровлены. Поэтому впереди ВСУ предстоит серьезная и сложная работа.

Напомним, как сообщила представитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ с начала октября деоккупировали более 400 кв. км Херсонской области.

Заметим, издание The Financial Times писало в своей статье, что в США советуют Украине деоккупировать юг вместе с Херсоном до наступления зимы, когда продвижение войск замедлится.

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