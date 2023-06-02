Темпы наступлений россиян в районе Бахмута низкие, ВСУ отразили атаки у Марьинки: ISW о боях на Донбассе

Темпы наступательных действий оккупационной армии и ВСУ в районе Бахмута по состоянию на минувшие сутки, 1 июня, остаются низкими. войска РФ вели безуспешное наступление в районе Орехово-Василовки и Белой Горы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского сообщают, что оккупанты перешли к обороне, уменьшили активные действия и усилили артиллерийский огонь. Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска сохраняют контроль над юго-западной окраиной и въездом в город Бахмут.

В свою очередь главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что только около 90 "вагнеровцев" остались в Бахмуте и выедут они уже к 5 июня. Мол, он хочет, чтобы наемники воевали на фронте, где они могли бы выполнять все задачи самостоятельно.

За прошедшие сутки, 1 июня, российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. В украинском Генштабе сообщили, что россияне не предпринимали наступательных действий на авдеевском направлении, а ВСУ отразили все российские атаки возле Марьинки Донецкой области.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Между тем в Минобороны России заявили, что подразделения 1-го корпуса армии "ДНР" вели наступательные действия под Авдеевкой, а десантно-штурмовые отряды 5-й ОМСБр 1-го армейского корпуса и чеченского спецназа "Ахмат" продолжали наступательные действия на марьинском. направлении. Кроме того, один российский блоггер утверждал, что армия РФ проводила штурмовые операции в направлении Победы и Новомихайловки. На геолокационных кадрах якобы видно, как 10-й танковый полк действует на Авдеевском направлении.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска 1 июня не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

Напомним , ночью на 2 июня армия РФ атаковала Украину 15 крылатыми ракетами (тип уточняется) и 18 иранскими ударными БпЛА "Shahed" — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется.

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