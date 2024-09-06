"Темпы наступления РФ снизятся в сентябре": генерал оценил потенциал оккупантов

В то же время оккупанты могут применять ракеты малой дальности.

Российские оккупанты могут начать снижать темпы своего наступления, однако свои позиции противник поддерживать не прекратит.

Об этом в интервью изданию Obozrevatel сообщил экс-замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, произойдет снижение интенсивности вражеских штурмов уже в сентябре.

Однако ВС РФ могут начать активно применять ракеты малой дальности, включая баллистические на 120 километров, которые передаст Иран.

"Думаю, наступательный импульс российской оккупационной армии достиг апогея еще в августе. По всем направлениям и с такими темпами противник больше не сможет продвигаться. Но чтобы поддерживать свои позиции, можно применять оружие именно такой дальности. Фактически это дополнительный потенциал ракет тактического радиуса действия", – сказал Романенко.

В этой связи Киев нуждается в дальнейшей поддержке союзников и новых пакетов помощи с эффективным вооружением.

Ранее аналитики сообщили, что военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления Покровской обороны.

36 штурмов! Россияне давят на Покровск!

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