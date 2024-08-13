Темпы продвижения РФ падают: эксперт описал ситуацию на Покровском и Торецком направлениях

Российские войска несколько продвинулись на Покровском и Торецком направлениях, но темпы продвижения падают. В действиях врага начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы, периоды активации становятся реже, пока не сойдут на нет.

Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

В течение нескольких последних суток командование российской группировки войск "Центр" продолжало прилагать определенные усилия, чтобы достичь целей на Покровском и Торецком направлениях. Так, передовые подразделения 41-й общевойсковой армии врага, действуя по дирекции Северное – Торецк, сумели несколько продвинуться вдоль дороги Горловка – Константиновка, в центральной части с. Северное, в сторону памятного знака с танком, а также в направлении центральной городской больницы Торецка и супермаркета АТБ.

В то же время, в полосе действия российских войск на направлении Нью-Йорк – Нелиповка украинские подразделения постепенно отошли с восточной части Нью-Йорка, однако продолжают удерживать позиции в районе прудов.

"Таким образом, очевидно, украинское командование минимизировало угрозу обхода и окружения своих подразделений, ранее удерживавших позиции в восточной части с. Нью-Йорка и в целом восточнее рубежа Нелиповка — Нью-Йорк", — оценил Машовец.

Он сообщил, что по фланговому направлению на Пантелеймоновку и Сухую Балку у российских сил было минимальное продвижение – по сути, в размере "полторы посадки".

На направлении главного удара передовые подразделения врага хотя и проводили интенсивные атакующие/штурмовые действия, но последний успех имели лишь 10 августа. Этот успех был небольшой: передовым подразделениям противника наконец удалось завершить захват с. Ивановка, взяв под контроль западную часть.

По информации обозревателя, сейчас оккупанты пытаются ликвидировать плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Волча, расположенный южнее уже захваченной Новоселовки Первой. Также захватчики пытаются продвинуться вдоль железной дороги из рубежа Сергеевка – Желанное в западном направлении, в сторону Новогродовки. По оценкам эксперта, ближайшая задача врага, очевидно, – выйти на рубеж Орловка – Николаевка.

Машовец отметил несколько факторов, которые в течение последних нескольких суток стали для российских войск "достаточно жесткой реальностью на Покровском направлении".

"Очевидно, темпы продвижения противника снова начали падать (в полосе 30-й и 15-й ОМСБр он еще немного продвигается, но все медленнее и медленнее). Наглядное тому подтверждение — противник уже шестые сутки ведет боевые действия за с. Желанное на направлении "главного удара", но по состоянию на вчера так и не смог взять его под контроль полностью", – говорится в сообщении обозревателя.

Кроме того, в течение прошлой недели российские войска по меньшей мере четыре раза предпринимали массированные попытки пробиться в с. Гродовка со стороны с. Веселое, но так и не добились существенного успеха.

Как отметил эксперт, тот факт, что до сих пор существует украинский плацдарм на восточном берегу р. Волча, а российские подразделения плотно застряли перед Карловкой и Карловским водохранилищем, свидетельствует о том, что у врага есть проблемы с дальнейшим наращиванием усилий на этом операционном направлении.

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"Еще один фактор – очевидное "провисание" смежного фланга ГВ "Центр" и ГВ "Юг" (между 2-й и 8-й ОВА противника). В этом смысле следует подчеркнуть, что дальнейшее "вытягивание" (или лучше сказать попытки вытягивания) своего "щупальца" в сторону Покровска с одновременным провисанием его флангов может закончиться для противника неприятной неожиданностью "флангового характера", хотя и вполне логичной и очевидной", — оценил Машовец.

Он отметил, что хотя обе российские армии ГВ "Центр" продолжают совершать активные попытки наступать, но участки и отрезки атакующих\штурмовых действий передовых частей и подразделений начали стремительно и ощутимо сужаться по фронту. То есть при сохранении уровня интенсивности падает их размах.

Враг не может одновременно вести массированные наступательные бои на двух направлениях

"Теперь противник не может одновременно вести массированные наступательные бои на двух направлениях (дирекциях), которые расходятся – на Воздвиженке и в районе Желанного. При чем – в пределах полосы даже одной армии – 2-й ОВА. Что, в свою очередь, явно свидетельствует о появлении и обострении у него потребности в еще большей концентрации сил и средств (а соответственно, постоянной и регулярной перегруппировке частей и подразделений внутри определенного объединения и двух соединений)", – сообщил обозреватель.

Он добавил, что постоянное перетаскивание российских войск с места на место, с участка на участок и переформирование более или менее боеспособных батальонов и штурмовых рот, чтобы иметь возможность поддерживать более или менее высокий темп и уровень интенсивности атак\штурмов, способное "задолбать" любую оперативно-тактическую группировку войск.

По оценкам эксперта, в действиях оккупантов начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы из-за необходимости постоянно перегруппировать боеспособные подразделения, пригодные для атакующих\штурмовых действий. Со временем продолжительность таких пауз растет, а количество и перечень подразделений сокращается. В свою очередь периоды активации становятся реже, пока не сходят на нет.

Перебросит ли РФ на Курщину войска из Покровского и Торецкого направлений

Машовец оценил, решится ли российское командование "снять" свои войска с Покровского и Торецкого направлений, чтобы "решить курский кризис".

"Как по мне, пока не решится. Пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно "преодолевать курский кризис" и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать (или, по крайней мере, тянуть с этим "до последнего")", – считает обозреватель.

В то же время, он назвал вполне возможным постепенное сужение объема и размаха содержания всего российского стратегического летне-осеннего наступления.

"Сначала "отвалятся" вспомогательные и второстепенные направления, типа Времевского или Кураховского, затем прекратятся наступательные судороги противника на более важных, типа Купянского или Харьковского. И последним прекратится наступательный онанизм россиян на основных, "главных" операционных направлениях — Покровском, Краматорском", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, хотя наступательная операция ВСУ в Курской области и имеет существенные перспективы вытягивания резервов врага даже стратегического уровня, однако не стоит ожидать прекращения российского наступления в ближайшее время везде и сразу.

"Именно для такого развития событий на Курском операционном направлении должна произойти действительно катастрофа для россиян, по крайней мере оперативного уровня, с четкой перспективой разрастания до стратегического. Вот в таком случае они действительно начнут вытаскивать войска из других операционных направлений, наплевав на какие-то малоизвестные хутора и села в Донецкой, Луганской или Харьковской областях", – резюмировал Машовец.

Напомним, по данным военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российское командование сейчас стягивает в Курскую область подразделения из Харьковского, Купянского и Покровского направлений.

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