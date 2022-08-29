Темпы провальные: за два месяца оккупанты раздали в Бердянске меньше тысячи паспортов

Россияне продолжают раздавать свои паспорта на временно оккупированных территориях, чтобы "легализовать" свою захватническую войну.

Темпы так называемой паспортизации на временно оккупированных территориях для врага – провальные.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в Бердянске с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек.

"Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. — взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получило меньше процента жителей. Такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки оккупантов со стороны местных", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне намеренно создают на оккупированных территориях продовольственный кризис и блокируют социальные выплаты от Украины.

"Свою же помощь они предлагают в обмен на получение паспорта РФ. Но даже при таких условиях эта макулатура не имеет спроса среди местного населения", — сообщает Центр национального сопротивления.

Напомним, в ЕС заверили, что не будут признавать российские паспорта, которые захватчики раздают жителям оккупированных территорий Украины.

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