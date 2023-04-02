Темпы штурмов россиян в районе Бахмута существенно снизились – американские аналитики

В течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений.
В районе Бахмута в Донецкой области темпы российского штурма снижаются по сравнению с двухнедельной давностью. В частности, за прошедшие сутки, 1 апреля, произошло 25 боевых столкновений.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Анал икиты отмечают, что в районе Бахмута выпал сильный снег. Именно погодные условия могли замедлить продвижение россиян в городе, отмечают они.
ISW приводит за яву спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого о том, что в районе Бахмута произошло 25 боевых столкновений, а темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.
" Черватый заявил, что российские силы продолжают перегруппировку в районе Бахмута. ISW ранее оценивали, что российские войска могут решить повторно привлечь личный состав и ресурсы после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него ", — подчеркивают в ISW .
В частности, 1 апреля российские войска продолжали наступление вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ, вероятно, добились незначительных успехов к северо-востоку от Водяного, что в 8 км к юго-западу от Авдеевки.
ISW со ссылкой на заявления украинского Генштаба пишет, что оккупанты продолжали штурм самого Бахмута и вели безуспешные наступательные операции в районе Богдановки, что в 6 км северо-западнее города, и Ивановского — 6 км западнее.
Вероятно, российские войска отвлекли часть личного состава и ресурсов от Бахмута и, вероятно, решили не возобновлять наступательные операции на Угледаре, чтобы активизировать операции в районе Авдеевки в надежде окружить населенный пункт.
Напомним, американские аналитики сообщали, что украинские Вооруженные силы возобновили свои позиции вокруг Бахмута и продолжают удерживать стратегически важный город. Впрочем, русские войска продолжают его штурмы.
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