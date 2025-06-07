Теория победы Путина: в ISW определили необходимое условие для успеха России в войне в Украине

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Российские войска, вероятно, не способны достичь задекларированных целей до 2026 года из-за существенных потерь в живой силе и технике, которые понесли за три года полномасштабной войны, а также из-за неспособности вести маневренные боевые действия на оперативном уровне.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, теория победы Путина базируется на ожидании, что Запад прекратит поддержку Украины. Именно отказ международной коалиции от помощи Киеву, по мнению Кремля, является необходимым условием для осуществления масштабного наступления и достижения стратегических целей.

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По состоянию на сейчас, российские войска не смогли восстановить способность к быстрому, механизированному наступлению, которое бы позволило прорвать украинскую оборону на важных направлениях. Последний раз подобные операции Россия осуществляла еще в 2022 году.

Западные источники оценивают, что за время полномасштабной агрессии Россия потеряла почти миллион военных, а также более 10 тысяч танков и бронированной техники. В то же время любое масштабное наступление предполагает преодоление сложной системы обороны Украины, включая заминированные «серые зоны», линии укреплений, удары дронов и бои в населенных пунктах вдоль тысячекилометрового фронта.

В ISW отмечают, что любой план, который потребует от российского командования растягивания ограниченных наступательных возможностей по всей линии фронта — от Одесской области до Черниговской — только углубит проблему нехватки боевого потенциала и фактически сделает невозможным достижение заявленных целей.

Единственным шансом для России достичь оперативного успеха может быть либо внезапное восстановление способности к маневренной войне, либо неожиданный прорыв украинской обороны. В то же время в ISW напоминают, что задержки с предоставлением помощи Украине в 2023-2024 годах уже позволили России частично вернуть инициативу на фронте. Кремль активно пытается убедить Запад в неизбежности победы России и бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

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Специалисты ISW отмечают: единственной реальной надеждой России на победу в войне является то, что Запад устанет от поддержки Украины. Именно поэтому Путин стремится остановить поставки западного оружия.

Однако, по оценкам ISW, западная помощь остается критически важной для способности Украины защищаться от российской агрессии, а также для установления справедливого и прочного мира в Украине и обеспечения безопасности в Европе. В случае сохранения международной поддержки, Россия вряд ли сможет захватить даже половину украинской территории.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готовит масштабное наступлениеи что известно о планах врага на лето 2025.