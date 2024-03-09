Теперь 150 км – уже не предел для ударов ВСУ по российским самолетам — Братчук

Теперь 150 км — уже не предел для боевой работы Воздушных сил Украины по вражеским самолетам РФ.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации, представитель Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук, комментируя заявление ПС о работе ВСУ по самолетам РФ в 150 км от фронта.

“Очень важным, по моему мнению, стало заявление, которое накануне вечером сделал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал Олещук, о том, что сегодня расстояние в 150 км для боевой работы Воздушных сил Украины уже не является пределом. И я уверен, что эту информацию, конечно, в первую секунду опубликования получили и российские летчики. Если от них это не скрывают. Если скрывают, то кому-то из них в ближайшее время придется проверить на себе”, — сказал Братчук.

В то же время он отметил, что российская авиация еще не понесла достаточных потерь, чтобы держаться подальше от Украины. Однако удары были для нее болезненными, как следствие — активность становится меньше.

“Пытаются летать в Черном море. В частности, у нас [на юге Украины] фактически каждый день пытаются наносить точечные ракетные удары, используя для этого авиацию. Но если так будет продолжаться с нашей стороны, я понимаю, что 150 км — это уже не предел для украинских воздушных сил, то такая активность, конечно, будет спадать. И это в любом случае будет сказываться положительно на театре военных действий, который сегодня у нас есть на суше”, — отметил Сергей Братчук.

Напомним, ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о том, что расчеты зенитных ракетных войск, постоянно охотящихся на российские истребители, осуществили боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км, не уточняя каким именно оружием.

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