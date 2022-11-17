Теперь бомбят нашу газодобычу — Шмыгаль о новых целях россиян в Украине

Россия 17 ноября снова атаковала Украину, есть попадания в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.

Новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября на Киевском международном экономическом форуме.

"Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш"", — сказал он.

Следует отметить, что утро 17 ноября в Украине снова началось с воздушной тревоги и массированной атаки РФ. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой и Одесской областях. В Киеве, по предварительным данным, силы ПВО сбили две крылатые ракеты. Украинская ПВО также сработала в Киевской, Сумской и Винницкой областях.

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В Днепре и Одесской области, к сожалению, враг попал в объекты инфраструктуры. По сообщениям главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате попадания в промышленное предприятие Днепра там продолжается сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом.

Предварительно, пять человек получили ранения, среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Воздушная тревога продолжается – красная вся Украина, кроме оккупированного РФ Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

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