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"Теперь будут воевать на стороне добра": Данилов — о том, когда Украина получит немецкие танки

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1204
Время на прочтение
1 мин
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"Теперь будут воевать на стороне добра": Данилов — о том, когда Украина получит немецкие танки

Фото: Getty Images

Данилов провел параллели со Второй мировой войной.

Секретарь СНБО Алексей Данилов надеется, что Украина скоро получит германские танки Leopard. Он подчеркнул, что это будет восстановление справедливости после Второй мировой войны.

Об этом он написал в Twitter.

"Немецкие "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на стороне добра имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", — написал Данилов.

Ранее секретарь СНБО говорил, что он надеется, что Украина скоро получит немецкие танки и что ВСУ смогут их освоить за считанные недели.

Танки Leopard для Украины: что известно

11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Немецкий вицеканцлер Роберт Хабэк заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1204
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