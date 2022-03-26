Теперь едва может ходить: оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке, которая с родителями убегала из Мариуполя

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка.
В Мариуполе российский армиец выстрелил в лицо 11-летней девочке. Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить, но к счастью, ее состояние улучшается.
Об этом сообщило британское издание CNN, корреспондент которого лично посетил детскую поликлинику в Украине.
Отмечается, что девочка попала под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пыталась покинуть блокадный Мариуполь.
Они ехали в машине людей, которые помогают эвакуацией, и по дороге они наткнулись на оккупантов РФ.
Россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать.
Впрочем, заметив окровавленную девочку, разрешили отвезти ее в больницу в Запорожской области.
Сейчас состояние девочки, которая находится в больнице, улучшается.
Как сообщалось, большая часть украинских детей вынужденно покинули свои дома после месяца войны.
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