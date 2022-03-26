Теперь едва может ходить: оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке, которая с родителями убегала из Мариуполя

Теперь едва может ходить: оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке, которая с родителями убегала из Мариуполя

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка.

В Мариуполе российский армиец выстрелил в лицо 11-летней девочке. Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить, но к счастью, ее состояние улучшается.

Об этом сообщило британское издание CNN, корреспондент которого лично посетил детскую поликлинику в Украине.

Также читайте Российские военные обстреляли 548 учебных заведений – постпред Украина в ОБСЕ

Отмечается, что девочка попала под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пыталась покинуть блокадный Мариуполь.

Они ехали в машине людей, которые помогают эвакуацией, и по дороге они наткнулись на оккупантов РФ.

Россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать.

Впрочем, заметив окровавленную девочку, разрешили отвезти ее в больницу в Запорожской области.

Сейчас состояние девочки, которая находится в больнице, улучшается.

Как сообщалось, большая часть украинских детей вынужденно покинули свои дома после месяца войны.

Читайте также: