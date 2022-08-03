Зеленский: "Россия точно – номер один среди террористов"

После войны в Украине никакая другая организация не может претендовать на первенство в терроре.

Об этом 3 августа во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, ни одна другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в том числе в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому государство-террорист внезапно заявляет, что "Азов" — это террористическая организация.

"И именно поэтому из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно", — сказал президент.

Напомним, в разведке рассказали о зверствах России против "азовцев" в Еленовке.

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