Теперь официально: Ким сообщил об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурна

В ближайшее время станет известно, когда в Николаев вернут водоснабжение.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером, 11 ноября, сообщил об освобождении всей Николаевской области. В оккупации до сих пор находится Кинбурн.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобожденная", — написал Ким.
Также глава Николаевской ОВА сообщил, что водовод из Днепра теперь контролирует Украина. Пока неизвестно, когда возобновят водоснабжение в Николаев, поскольку россияне могли все заминировать.
Контрнаступление на юге Украины
Украинские защитники летом 2022 сообщили о начале контрнаступления на юге Украины. С того времени воины ВСУ регулярно обстреливали логистику оккупантов, уничтожали их базы и склады с оружием.
9 ноября министр обороны государства-агрессора Шойгу сообщил о начале отвода войск с правого берега Херсонской области.
Украинские защитники освободили часть оккупированной Николаевщины и 11 ноября вошли в Херсон. Местные жители весь день отмечают возвращение города в Украину.
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