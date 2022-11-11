Теперь официально: Ким сообщил об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурна

В ближайшее время станет известно, когда в Николаев вернут водоснабжение.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером, 11 ноября, сообщил об освобождении всей Николаевской области. В оккупации до сих пор находится Кинбурн.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобожденная", — написал Ким.

Также глава Николаевской ОВА сообщил, что водовод из Днепра теперь контролирует Украина. Пока неизвестно, когда возобновят водоснабжение в Николаев, поскольку россияне могли все заминировать.

Контрнаступление на юге Украины

Украинские защитники летом 2022 сообщили о начале контрнаступления на юге Украины. С того времени воины ВСУ регулярно обстреливали логистику оккупантов, уничтожали их базы и склады с оружием.

9 ноября министр обороны государства-агрессора Шойгу сообщил о начале отвода войск с правого берега Херсонской области.

Украинские защитники освободили часть оккупированной Николаевщины и 11 ноября вошли в Херсон. Местные жители весь день отмечают возвращение города в Украину.

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