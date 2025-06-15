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Теперь Россия запускает "шахеды" выше пулеметов - в ПВО предупреждают о новой тактике
Увеличение количества беспилотников и изменение высоты их полета затрудняют работу ПВО. Небо над городами становится все более опасным.
Количество российских дронов-камикадзе, которые ежедневно запускаются по Украине, растет, а тактика их использования меняется.
Об этом сообщает CNN.
В ночь на понедельник удары пришлись по Киеву и Одессе, на следующий вечер - по Харькову. Россия все чаще концентрирует атаки на нескольких ключевых направлениях одновременно.
"Вместо наносить удары то здесь, то там они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", - рассказал CNN Алексей Мельник, содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова.
За последние четыре недели в результате ударов российских дронов, ракет и артиллерии погибли по меньшей мере 154 мирных украинца, в том числе дети. Еще около 900 человек получили ранения. Эти действия преследуют не только уничтожение инфраструктуры, но и моральное давление на население — создание иллюзии преимущества РФ.
Фронт при этом остается стабильным: с ноября 2023 года, когда ВСУ уволили Херсон, линия боевых действий существенно не меняется. Россия смогла продвинуться лишь около 5 тысяч квадратных километров, не захватив ни одного большого города.
"Мы их видим, но сбить пулеметами уже не можем"
В Киеве судья Верховного суда Юрий Чумак ночами патрулирует крыши с автоматом в руках. Он – доброволец дронобойного отряда. Но, по его словам, уничтожать дроны стало гораздо труднее.
"Беспилотников стало больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем труднее против них работать", — говорит Чумак.
Раньше дроны запускались на низкой высоте – вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения. Теперь же высота полета — 2–5 км, что делает их недосягаемыми для стрелкового оружия.
"Мы их всех видим. Радары могут их отслеживать. Но сбивать их с пулеметов стало невозможно", - объясняет он.
"Время реагирования было очень коротким, потому что мы обнаружили его только тогда, когда оно было близко", - вспоминает Чумак о старой тактике.
ПВО под давлением: ракеты заканчиваются, эффективность падает
С ростом количества дронов растет и нагрузка на украинскую ПВО. Если раньше удавалось перехватывать до 95% дронов, то сейчас этот показатель составляет около 80%, отмечает Алексей Мельник.
"Мы видим влияние России, которая увеличивает количество (беспилотников) и меняет тактику", – объясняет он.
Украина вынуждена тратить дорогие ракеты на перехват дешевых БПЛА. Это заставляет военных искать новые решения прямо на ходу.
Зеленский: у нас есть технологии, но нужно финансирование
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эскалацию атак, поблагодарил ПВО и добровольцев, которые "реагируют на усиление воздушной войны" со стороны России.
"У нас есть технологии. Вопрос, когда мы сможем расшириться", - сказал он журналистам.
Зеленский подчеркнул, что РФ может производить до 300–350 дронов в день, тогда как Украина — всего около 100.
"Проблема уже не в производственных мощностях. Она финансовая", - резюмировал президент.
Напомним, в ночь на 15 июня армия РФ атаковала 194 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.