Теперь Россия запускает "шахеды" выше пулеметов - в ПВО предупреждают о новой тактике

Теперь Россия запускает "шахеды" выше пулеметов. / © Associated Press

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Количество российских дронов-камикадзе, которые ежедневно запускаются по Украине, растет, а тактика их использования меняется.

Об этом сообщает CNN.

В ночь на понедельник удары пришлись по Киеву и Одессе, на следующий вечер - по Харькову. Россия все чаще концентрирует атаки на нескольких ключевых направлениях одновременно.

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"Вместо наносить удары то здесь, то там они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", - рассказал CNN Алексей Мельник, содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова.

За последние четыре недели в результате ударов российских дронов, ракет и артиллерии погибли по меньшей мере 154 мирных украинца, в том числе дети. Еще около 900 человек получили ранения. Эти действия преследуют не только уничтожение инфраструктуры, но и моральное давление на население — создание иллюзии преимущества РФ.

Фронт при этом остается стабильным: с ноября 2023 года, когда ВСУ уволили Херсон, линия боевых действий существенно не меняется. Россия смогла продвинуться лишь около 5 тысяч квадратных километров, не захватив ни одного большого города.

"Мы их видим, но сбить пулеметами уже не можем"

В Киеве судья Верховного суда Юрий Чумак ночами патрулирует крыши с автоматом в руках. Он – доброволец дронобойного отряда. Но, по его словам, уничтожать дроны стало гораздо труднее.

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"Беспилотников стало больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем труднее против них работать", — говорит Чумак.

Раньше дроны запускались на низкой высоте – вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения. Теперь же высота полета — 2–5 км, что делает их недосягаемыми для стрелкового оружия.

"Мы их всех видим. Радары могут их отслеживать. Но сбивать их с пулеметов стало невозможно", - объясняет он.

"Время реагирования было очень коротким, потому что мы обнаружили его только тогда, когда оно было близко", - вспоминает Чумак о старой тактике.

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ПВО под давлением: ракеты заканчиваются, эффективность падает

С ростом количества дронов растет и нагрузка на украинскую ПВО. Если раньше удавалось перехватывать до 95% дронов, то сейчас этот показатель составляет около 80%, отмечает Алексей Мельник.

"Мы видим влияние России, которая увеличивает количество (беспилотников) и меняет тактику", – объясняет он.

Украина вынуждена тратить дорогие ракеты на перехват дешевых БПЛА. Это заставляет военных искать новые решения прямо на ходу.

Зеленский: у нас есть технологии, но нужно финансирование

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эскалацию атак, поблагодарил ПВО и добровольцев, которые "реагируют на усиление воздушной войны" со стороны России.

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"У нас есть технологии. Вопрос, когда мы сможем расшириться", - сказал он журналистам.

Зеленский подчеркнул, что РФ может производить до 300–350 дронов в день, тогда как Украина — всего около 100.

"Проблема уже не в производственных мощностях. Она финансовая", - резюмировал президент.

Напомним, в ночь на 15 июня армия РФ атаковала 194 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.

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