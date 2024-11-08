Теперь с ракетным двигателем: Россия улучшила управляемые авиабомбы, они летят на 120 км – The Telegraph

Модифицированная бомба "Гром-Е1" общим весом около 600 кг способна пролететь до 120 км после того, как ее сбросят с самолета.

Россия активизировала применение улучшенной управляемой авиабомбы, которая имеет собственный двигатель и может запускаться с гораздо большего расстояния.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что Россия уже длительно применяет управляемые бомбы, но все равно самолетам приходится подлетать на потенциально опасное расстояние до фронта. Чтобы уменьшить эти риски, россияне создали модифицированную бомбу "Гром-Е1" общим весом около 600 кг, оснащенную ракетным двигателем. Благодаря этому бомба способна пролететь до 120 км после того, как ее сбросят с самолета.

"Бомбардировщик Су, сбрасывающий Гром-Е1 на максимальной дальности полета боеприпаса, должен оставаться вне досягаемости всех, кроме лучших и редчайших систем противовоздушной обороны Украины – например, ее драгоценных Петриотов американского производства", – говорится в статье.

По данным издания, в феврале и марте бомбы серии "Гром-Е1" попали в школу и жилой дом в Мирнограде и Херсоне соответственно. В августе в Харькове взорвался еще один "Гром-Е1". Недавно, 29 октября, "Гром-Е1" взорвал медицинское учреждение в Харькове и ударил здания "Госпром", что является архитектурным памятником всемирного значения.

The Telegraph предполагает, что Россия нарастила применение именно бомб "Гром-Е1" из-за угрозы истребителей F-16, способных перехватывать российские самолеты на расстоянии до 65 км.

"Если есть какое-то утешение для ослабленных украинцев, так это то, что российские запасы "Гром-Е1" могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство безмоторных, готовых к работе УAБ, но непонятно, произошел ли подобный промышленный рост для двигателей "Гром-E1" "Которые, безусловно, стоят гораздо дороже, чем УAБ", – резюмировал автор.

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