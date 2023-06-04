"Теперь я папа Героя": известный украинский банкир Онистрат — о гибели 21-летнего сына на фронте

Остап Онистрат, которому должно было исполниться 22 года, был оператором отделения ударных БПЛА. Погиб под Угледаром Донецкой области.

Остапа Онистрата с позывным "Бендер", сына известного украинского банкира и бизнесмена Андрея Онистрата, похоронят во вторник, 6 июня, на киевском кладбище "Берковицы".

Об этом сообщил его отец в социальных сетях.

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"Думаю, мне отдадут его завтра утром со всеми документами. Отпевать будем в церкви, где мы его крестили, во вторник. Это на Смирнова- Ласточкина. Хоронить будем во вторник на берковцах. Снова тяжелая ночь. Проснулся как в моральном плену. Не могу. деваться от своих мыслей", — проинформировал бизнесмен.

Также отец поделился щемящими воспоминаниями о сыне.

Он никогда не боялся ничего и никого. Он всегда был готов выполнить любую задачу. Его раздражал армейский тупизм и попытки ничего не делать… Он из ДШУ ушел, потому что там ему пришлось ничего не делать. И еще… он до этого момента был сыном "Онистрата". А теперь я папа героя Остапа Онистрата. Наверное, он подсознательно этого хотел. К сожалению, таким сложным и необратимым путём…", — написал банкир.

Прессслужба 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша рассказали, что Остап являлся оператором отделения ударных БПЛА.

"Через месяц ему должно было исполниться 22... На фронте погиб оператор отделения ударных БПЛА Остап "Бендер" Онистрат. Искренние соболезнования его отцу, командующему подразделением, и собратьям Остапа", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня украинский банкир и бизнесмен Андрей Онистрат сообщил о гибели сына Остапа на войне. Трагедия произошла под Угледаром Донецкой области. Они служили вместе в Сухопутных войсках.