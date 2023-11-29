"Теперь здесь пустыня": каким стало село Крынки на Херсонщине после российской оккупации (фото)

На изображении видны десятки разрушенных домов и хозяйственных построек на берегу реки.

Село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра в Херсонской области, после прихода российских оккупантов превратилось в сплошную руину.

Соответствующее фото было опубликовано в среду, 29 ноября, украинским журналистом и блогером Денисом Казанским.

“Два года назад здесь жили люди. Теперь пустыня”, — подписал он опубликованное фото.

На изображении видны десятки разрушенных домов и хозяйственных построек на берегу реки. Ни одного человека нет.

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Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщал, что на освобожденной территории Херсонщины российские оккупанты почти полностью уничтожили некоторые населенные пункты.

Ранее сообщалось, что на юге Украины ведутся бои возле села Крынки Херсонской области. В этом районе украинские морские пехотинцы держат плацдарм на восточном берегу реки Днепр.

Напомним, на прошлой неделе российские блоггеры утверждали, что украинские войска расширили зону своего контроля в западной части села Крынки. Кроме того, сообщили, что Силы обороны атаковали в направлении Поймы и Песчановки.

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