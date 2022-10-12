"Теплая одежда, свечи, фонарики" – Шмыгаль призвал подготовиться к сложному отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает украинцев подготовиться к тяжелой зиме.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 12 октября.

"Не будем украшать действительность — эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло", — сказал он

По словам главы правительства, центральные и местные власти накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечивают ремонты поврежденной инфраструктуры.

"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране – более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры", – рассказал премьер.

В результате ракетных обстрелов России за последние три дня было повреждено 28 объектов критической инфраструктуры.

В то же время он в очередной раз призвал, несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осенью и зимой, максимально их экономить.

"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии от 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%. Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет минимизировать применение графиков отключения", — подчеркнул премьер.

Ракетные удары по ТЭС

В понедельник и вторник, 10-11 октября, в Украине была масштабная воздушная тревога во всех областях, длившаяся более 5 часов. За эти два дня Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Под обстрелы попали критические объекты инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики во Львовской области и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 550 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

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