Теракт, приведший к техногенной катастрофе, экоциду и жертвам: Буданов – о подрыве Каховской ГЭС (видео)

Кирилл Буданов в деталях рассказал, как группа российских спецназовцев взорвала дамбу и покинула район.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как кафиры взрывали Каховскую ГЭС.

Подробности этого страшного события Буданов сообщил в новом фильме из документального цикла "Военная разведка Украины".

"За один час до подрыва дамбы приехала группа специального назначения, зашла на объект, проверила готовность заминированной дамбы к подрыву. По радиолинии был передан сигнал подразделения, который находился непосредственно на дамбе и возле нее, за час до происшествия, об эвакуации. Другие подразделения, которые были дальше, не были об этом предупреждены. Далее группа совершила подрыв и покинула район", – рассказал главный разведчик страны.

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Буданов подчеркнул, что есть факт – это сугубо террористический акт, который привел к техногенной катастрофе, экоциду и человеческим жертвам.

"Если хотели сделать район затопления и этим сорвать какую-нибудь высадку речного десанта – это не оправдывает таких методов", – резюмировал он.

Раньшепоказали дно Каховского водохранилища после уничтожения россиянами ГЭС и дамбы. Оно поросло травой и выглядит как футбольное поле.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года в ОК "Південь" сообщили, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, вызванного подрывом Каховской ГЭС, – по меньшей мере $2 млрд.

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