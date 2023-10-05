Теракт россиян под Купянском: все детали массового убийства мирных жителей на Харьковщине

Сегодня, 5 октября, россияне нанесли ракетный удар по селе Гроза Купянского района. Там уничтожены магазин и кафе.

Российские оккупанты днем 5 октября уничтожили небольшое сельское учреждение, в котором находились около 60 человек. Уже известно о 51 погибшем, среди которых ребенок 6 лет.

ТСН.ua собрали все, что известно о теракте россиян в Харьковской области.

Погибли полсотни мирных жителей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты атаковали мирных людей около 13:15. Вскоре стало известно о 48 погибших и 7 раненых. Впоследствии, в 16:03, в Офисе президента и местной прокуратуре сообщили, что количество погибших возросло до 49.

После этого министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 50 жертвах российского террора, а уже вскоре эта цифра выросла до 51 человека.

Ракетный удар по селе Гроза в Харьковской области 5 октября: количество жертв растет

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября: количество жертв растет / Фото: Олег Синєгубов

По последней информации, из-под завалов изъяли 58 человек, из них 51 — погибшие, 7 человек травмированы. Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко во время телемарафона.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди раненых 6 женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как среднюю тяжесть. Один из раненых скончался в больнице.

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Почему так много жертв

Игорь Клименко рассказал, что в кафе, которое уничтожили россияне, происходили поминки за односельчанином.

"В магазине находились местные жители, также местные жители находились непосредственно в кафе, где проходили поминки за умершим односельчанином. Всего на территории этого объекта находились около 60 человек", — рассказал он.

Руководитель Шевченковской поселковой военной администрации Сергей Стариков уточнил, что это был поминальный обед за украинским воином, которого перезахоронили на малой батькивщине.

"Погибшие – это люди, которые присутствовали на поминках. Поминали воина, которого перезахоронили. Сначала он был похоронен на Днепропетровщине, а потом – у нас", – рассказал Сергей Стариков.

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

По словам министра Клименко, в настоящее время идентифицировано 29 тел. Все остальные направлены в соответствующие медицинские и экспертные учреждения города Харькова. Клименко подчеркнул, что российский удар по селу Гроза стал самым массовым по числу погибших в области с начала полномасштабной войны.

"Хочу отметить, что в данном селе проживало 330 жителей. Как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде", — подчеркнул Клименко.

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Удар по кафе могли навести

Министр также добавил, что на месте ужасного удара в кафе-магазине работают руководители полиции и чрезвычайных ситуаций. Они предполагают, что удар ракетой могли навести на этот объект.

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

"Работают руководители полиции, руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работают работники Службы безопасности, которые устанавливают возможных граждан, которые могли бы навести на этот объект врага... Удар ракеты был настолько точен, это достаточно небольшое помещение для того, чтобы так точно у него попасть. Поэтому есть подозрение в Службе безопасности и полиции, что мы можем этот вариант обязательно проверить", — рассказал Игорь Клименко.

Ракетный удар по Купянскому району Харьковской области 5 октября / Фото: Игорь Клименко

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

С чего ударили россияне

По словам Клименко, для атаки на кафе-магазин россияне могли использовать управляемую авиационную ракету или фугасную бомбу. Ранения получили даже те люди, которые стояли на расстоянии 50 и более метров от места удара.

Остатки ракеты после удара по Купянскому району 5 октября

"Пока неизвестно (чем именно ударили россияне — ред.), работают специалисты. Однозначно могу сказать, что это достаточно была тяжелая ракета или, возможно, управляемая авиационная ракета или бомба, или фугасная бомба... Мы будем устанавливать с помощью экспертов именно то вооружение и из чего этот заряд был выпущен, это самолет или это артиллерия", — говорит Клименко.

Впоследствии он добавил, что предварительно оккупанты могли убить полсотни мирных жителей ракетой "Искандер".

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